Rispondere alla crescente richiesta di alloggi in affitto. È quanto previsto dall'accordo stipulato dal Comune di Castel San Giorgio con varie associazioni di categoria, tra cui organizzazioni sindacali, associazioni di proprietari e inquilini. Il fine principale è quello di fornire soluzioni abitative più accessibili per le famiglie a basso reddito, giovani coppie, lavoratori in mobilità e nuclei familiari con un solo reddito.

I dettagli

L'accordo prevede la divisione del territorio comunale in tre zone omogenee, basate sulle caratteristiche e sui prezzi delle locazioni. La principale novità è l'introduzione del "fitto a canone concordato", che comporta notevoli vantaggi sia per i proprietari che per gli inquilini. I proprietari beneficeranno di una riduzione dell'aliquota fiscale con cedolare secca e di agevolazioni Imu, con una diminuzione del 25% rispetto all'imposta ordinaria. Per gli inquilini, è prevista l'applicazione di un canone di affitto agevolato rispetto a quello ordinario. "Vista la sempre crescente domanda di abitazioni in affitto proveniente dai ceti più deboli - spiega la sindaca, Paola Lanzara - abbiamo elaborato una proposta per l'incentivazione dei canoni concordati in ambito comunale con le associazioni di categoria dei proprietari, dei conduttori e delle organizzazioni sindacali confederali".