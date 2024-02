Autonomia, Fitto a De Luca: "Non ne parleremmo senza riforma centrosinistra"

''Ricordo a chi fa polemiche in queste ore che questo provvedimento nasce grazie alla modifica del titolo V della Costituzione che fu varato da un governo di centrosinistra. Diversamente non potremmo stare qui a parlare di autonomia''. Così il ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto, a margine di un incontro a Milano con Assolombarda, ha replicato a distanza al governatore della Campania Vincenzo De Luca. ''Non entro nelle polemiche, sottolineo solo che l'autonomia di cui parliamo non solo ha elementi di perequazione al suo interno e di garanzia sul principio della responsabilità delle classi dirigenti, che è un elemento fondamentale'' ha evidenziato Fitto.