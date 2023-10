Pontecagnano, il fiume Picentino rompe gli argini in via Mingardo: Vecchione interroga l'amministrazione

"Interventi urgenti e misure di sicurezza per dissesto idrogeologico e inondazioni in via Mingardo". È quanto chiede il capogruppo di Movimento Libero, Marco Vecchione. La situazione nella zona risulta piuttosto critica per via del fatto che le piene del fiume Picentino stanno continuando a erodere, per un tratto di circa 300 metri, la sponda lato Pontecagnano Faiano che risulta essere priva di protezioni perché parzialmente distrutte. "Dai sopralluoghi eseguiti anche dai tecnici comunali - spiega Vecchione -si evince la necessità di effettuare, unitamente alla pulizia dell’alveo e delle sponde, interventi di manutenzione urgente con opere di protezione spondali al fine di limitare l’erosione del suolo e contrastare le inondazioni".

L'interrogazione

Di qui l'interrogazione all'amministrazione comunale: "Chiarire quali azioni l’amministrazione comunale ha intrapreso e quali intende intraprendere per la protezione e la messa in sicurezza dell’area interessata di via Mingardo al fine di mitigare il rischio connesso al dissesto idrogeologico" scrive Vecchione.