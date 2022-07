Inquinamento del fiume Sarno: tre aziende multate

Tre multe ed una denuncia. Questo il risultato dell'operazione dei carabinieri del gruppo Tutela Ambientale di Napoli e dai Forestali di Napoli e Salerno sulle industrie conserviere poste a monte ed a valle dell'impianto di depurazione di Scafati.

I controlli

L'attività si inserisce nelle indagini finalizzate ad accertare le cause dell'inquinamento del fiume Sarno. Per tre aziende è stata accertata la non conformità alle leggi in materia ambientale. Un imprenditore, inoltre, è stato denunciato per non aver rispettato le prescrizioni dettate nell'autorizzazione integrata ambientale. ''Le attivita' di verifica sulle attivita' produttive ricadenti nel bacino idrografico del fiume Samo - spiegano dalla Procura di Torre Annunziata, coinvolta nelle indagini - avviate nell'estate del 2020, hanno sinora comportato il controllo di 454 aziende, l'esecuzione di 76 sequestri, l'applicazione di misure cautelari personali a carico di sette persone e la denuncia in stato di libertà di 264 persone per i reati di inquinamento ambientale, scarichi abusivi, gestione illecita di rifiuti ed emissioni in atmosfera non autorizzate, nonche' l'irrogazione di 70 sanzioni amministrative per un importo complessivo di 264.000 euro circa''.