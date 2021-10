Fiume Sarno, la proposta per chiedere lo stato di calamità naturale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il fiume Sarno è una catastrofe per l’intero territorio. Tutti i consigli comunali delle città che ricadono all’interno del bacino idrografico del Sarno facciano richiesta alla Regione Campania e al Governo dello stato di calamità naturale! Sulla base della delibera del consiglio comunale di Scafati dello scorso 25 agosto, proposta dal consigliere comunale d’opposizione Michele Grimaldi e votata all’unanimità dall’intera assise, maggioranza e opposizione assieme, ci appelliamo alla sensibilità di tutti i consiglieri comunali, gli assessori ed i sindaci dei restanti 38 comuni attraversati dal fiume Sarno o dai suoi affluenti.

La questione fiume non può più essere ignorata o affrontata solo da una parte della politica e dalle associazioni che da anni si battono per il Sarno pulito. Le popolazioni che vivono in questi territori, inquinati da tutti i corsi d’acqua che si immettono nel Sarno, continuano ad essere esposte ad altissimi rischi per la salute. Anche le eccellenze, l’imprenditoria e l’economia sana di queste terre è a rischio. Il fiume Sarno è un male comune. Per arrivare al disinquinamento abbiamo bisogno dell’aiuto e dello sforzo di tutti, senza bandiere e/o appartenenze politiche.

Ora è il momento dei fatti, della politica con la “P” maiuscola. Tuteliamo il territorio e la salute pubblica, proteggiamo il futuro di queste terre, consegniamo ai nostri figli un territorio capace di ospitare le loro imprese future: disinquiniamo il Sarno! La battaglia non è né rossa, né verde, né nera. Deve essere chiara e trasparente come l’acqua del Sarno che vogliamo!