Flash mob alla Cittadella Giudiziaria: scendono in piazza i magistrati onorari

Anche a Salerno, stamattina, si è tenuto il flash mob delle toghe presso la Cittadella Giudiziaria. In città come a Roma e nel resto di Italia, sono scesi in piazza giudici onorari di tribunale e giudici di pace contro le misure in discussione in Parlamento che riguardano l'intera categoria .

"Oltre alle problematiche di inquadramento, la magistratura onoraria italiana esprime preoccupazione per le scelte in via di decretazione di urgenza illustrate dal senatore Mirabelli che rischiano di compromettere i già difficili assetti della giustizia italiana garantiti dalla attività quotidiana dei magistrati onorari", spiegano dalla Consulta della magistratura onoraria che ha organizzato la protesta in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. La richiesta al Governo è "di porre fine alla loro ormai inaccettabile condizione di precari dello Stato".