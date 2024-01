Flash mob contro la Galleria Minori-Maiori: in centinaia in piazza

Folta partecipazione, ieri sera, al flash mob contro alla realizzazione della Galleria Minori-Maiori. L'iniziativa, promossa sui social dal ceramista Marco Fusco, si è tenuta in occasione della chiusura, ordinata dall'Anas, del traffico veicolare e pedonale dalle 23 alle 3, del tratto di strada tra le due cittadine, per via delle preventive indagini geo-diagnostiche.

Scandita dalla canzone dei Briganti, la marcia pacifica è culminata con l'annuncio della costituzione di un comitato per continuare a manifestare il proprio dissenso per l'opera.