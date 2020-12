Flash mob dei giudici onorari alla Cittadella Giudiziaria: "Per noi nessun diritto"

Flash mob dei giudici onorari alla Cittadella Giudiziaria, per dire "basta" ai pagamenti a cottimo con un’indennità giornaliera che non arriva a 100€, lordi, senza diritti.

La denuncia

"Niente malattia, maternità, ferie, contributi pensionistici. Il ministro Buonafede non ha ritenuto necessario intervenire. Noi stiamo dichiarando lo stato di agitazione generale e siamo pronti ad incrociare le braccia, a bloccare udienze civile e penali fino a quando non verremo ascoltati". Queste le parole delle toghe che, senza lasciarsi scoraggiare dal maltempo, stamattina si sono recate in via Dalmazia per la protesta.