Flessioni per gli studenti ritardatari, scagionato e reintegrato il prof Maffulli dell'Unisa

Il Tribunale di Salerno ha archiviato il procedimento penale a carico del professore Nicola Maffulli, accusato inizialmente di aver obbligato a fare flessioni agli specializzandi che si presentavano in ritardo all’attività formativa. E’ stata, infatti, accolta dal gip la richiesta avanzata dal pubblico ministero, con il via libera all’archiviazione per “infondatezza della notizia di reato”. Dopo la decisione del giudice, il professore Maffulli è stato reintegrato nella funzione di Direttore della Scuola di specializzazione di Ortopedia e traumatologia dell’Ateneo.

La reazione

A confermare l'assoluzione, l’ex Rettore dell’Unisa Auletto Tommasetti: “Ho atteso in silenzio, come è nel mio stile quando è in corso un’indagine della Magistratura, ma sono sempre rimasto al fianco dell'amico e del collega Nicola Maffulli, eccellenza e fiore all'occhiello del mio Ateneo, scienziato e medico di fama internazionale. Oggi, che si è conclusa con la piena assoluzione, per insussistenza della notizia di reato, e con il reintegro di diritto nella funzione di Direttore della Scuola di specializzazione di Ortopedia e traumatologia dell'università di Salerno, la pirandelliana vicenda, altresì giudiziaria, che lo ha visto coinvolto, non posso che condividere la mia gioia con lui e con quanti non hanno mai dubitato della sua innocenza. È difficile anche solo provare ad immaginare il suo stato d'animo durante tutto il lungo periodo in cui ha visto infangati un nome e una professionalità costruiti con il duro lavoro di una vita, come è impossibile rimanere in silenzio. Scriveva Montesquieu che "un’ingiustizia fatta all’individuo è una minaccia fatta a tutta la società" (anche accademica): non posso dunque che rallegrarmi per la chiusura di una vicenda il cui esito positivo, di cui ero più che certo, avrebbe meritato ben altro risalto, anche alla luce di quella ricerca della verità tanto opportunisticamente auspicata all'inizio di questa storia con toni giustizialistici da chi oggi tace”.