Crisi economica, la Fnp Cisl Salerno: “Ecco le priorità per i pensionati”

Si è svolto il Consiglio generale della Fnp Cisl di Salerno. Un momento di confronto e di rilancio dell’attività sindacale della federazione salernitana. “Abbiamo ripreso oggi i rapporti con tutti i responsabili della provincia e riprendiamo la presenza sul territorio per affrontare vari problemi, su tutti i piani di zona. Abbiamo richiesto una cabina di regia al presidente della provincia per uniformare regole e comportamenti” dichiara il segretario generale Fnp Salerno Giovanni Cantalupo.

Gli interventi

Presenti all’appuntamento anche i vertici regionali della Cisl. “Nella discussione di oggi si è tentato in tema di affrontare come i pensionati debbano recuperare maggiori tutele in una prospettiva di post pandemia, a cominciare dalla sanità, dalla tutela della non autosufficienza, attraverso una riforma del fisco che sgravi i redditi da pensione dal gravame che abbiamo conosciuto nel recente passato. Questi sono i temi della federazione Cisl pensionati di Salerno e nazionale” spiega Gerardo Ceres, segretario generale della Uts Cisl. “Nel consiglio generale della Fnp di Salerno abbiamo affrontato tutti i problemi che attanagliano i pensionati rispetto al sistema fiscale. Sia per quanto riguarda il tavolo aperto col governo rispetto alla riforma che viene avanti col Ministro del Lavoro per la separazione da assistenza e previdenza e rendere le pensioni meno gravose rispetto al problema fiscale. Le tasse che in Italia pagano i pensionati sono uguali rispetto ai dipendenti ma senza avere il ripristino del sistema pensionistico. Ci auguriamo il problema possa essere risolto col ministro del Lavoro al più presto perché riguarda tutti i pensionati d’Italia” conclude il segretario generale regionale della Fnp Antonio Maglio.