Focolaio Covid nel carcere di Salerno: sono 23 i contagiati

Sono stabili i contagi da Covid 19 nelle carceri, ma tornano i focolai. Nella casa circondariale di Fuorni, a Salerno, sono 23 i contagi rilevati nel corso dei controlli anti-virus. I più consistenti sono a Noto, in Sicilia, e a Spoleto, in Umbria. Secondo i dati del ministero della Giustizia aggiornati al 4 luglio scorso i detenuti positivi sono 159 su 54.230, tutti asintomatici, ad eccezione di uno di loro che e' ricoverato in ospedale. Una situazione identica alla rilevazione precedente, risalente al 28 giugno.

Gli altri dati

Anche tra i poliziotti penitenziari il numero dei positivi è stabile: 305, solo uno di più rispetto al 28 giugno. Stesso discorso per il personale amministrativo e dirigenziale delle carceri: 47 i casi, uno di più rispetto al monitoraggio precedente. La novità è invece rappresentata dal ritorno dei focolai nelle carceri, sia pure in dimensioni più contenute del passato: 41 casi tra i detenuti a Noto, 33 a Spoleto,25 a Ferrara, 24 a Siracusa e 23 a Santa Maria Capua Vetere. Per quanto riguarda invece i poliziotti, la maggiore concentrazione di positivi e' tra quelli in servizio nel carcere di Napoli Secondigliano: sono in tutto 31.