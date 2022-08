Focolaio migranti a Salerno, il Prefetto a De Luca: "Non sapeva? No comment. I positivi subito isolati"

"Su questo non ho nulla da dire". Questa la risposta del prefetto di Salerno, Francesco Russo, rispetto al fatto che in una nota del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, relativa allo sbarco a Salerno di migranti dalla Ocean Viking si sottolineava che della presenza di casi positivi non aveva avuto "nessuna comunicazione preventiva".

Lo sbarco

Russo rivendica il lavoro svolto: "C'è stata, sin dal primo momento, la massima attenzione. Sono stati immediatamente isolati. E' stato fatto un lavoro di screening che prevedeva, come prima attività, il tampone per il Covid e coloro i quali sono risultati positivi sono stati immediatamente isolati. E sono isolati rispetto agli altri, già da stamattina, e saranno messi in un centro dove sarà mantenuto questo isolamento. Faranno la quarantena, saranno verificati giorno per giorno", ribadisce il prefetto. "Ma anche coloro i quali che o restano nella nostra provincia o vanno in altre province che sono risultati negativi saranno monitorati per verificare in base a quelle che sono le normali procedure proprio per impedire che ci possa essere la diffusione del Covid", assicura Russo. In totale risultano positivi al test del coronavirus 36 uomini maggiorenni, 3 donne, 11 minori, e "sono stati immediatamente isolati rispetto agli altri".

La precisazione sui positivi

Quanto alla decisione di far sbarcare prima gli adulti, il prefetto spiega: "Una scelta per ragioni diciamo organizzative, considerato che un cospicuo numero di minorenni devono partire poi per altre regioni del Paese". "Abbiamo fatto scendere prima i maggiorenni proprio per poi avviarli più rapidamente. Altrimenti, diventava complesso gestirli stasera - aggiunge - quando è giunta la dichiarazione del governatore, noi i maggiorenni, anche quelli positivi, erano già scesi. Per venire ancora più incontro a quelle che erano le legittime preoccupazioni espresse dal governatore, noi abbiamo ancor più circoscritto la zona, ma lo avevamo già fatto. Dal primo momento, sono stati completamente isolati rispetto agli altri. C'è stato, se pur fosse necessario, un rafforzamento di questa misura. Sono stati individuati dei mezzi appositi per il trasporto dei positivi, cosa che normalmente è accaduta anche durante tutto il periodo del Covid". L'isolamento dei casi di Covid durante le operazioni "è stato mantenuto rigoroso ed è mantenuto rigoroso chiaramente adesso e nei prossimi giorni rispetto agli altri. Poi, saranno monitorati quotidianamente sia i positivi per capire l'evoluzione della malattia e restano in quarantena, ma anche i negativi perchè il virus può diffondersi e saranno monitorati, e sono la gran parte, coloro i quali sono risultati negativi al controllo di stamattina". I positivi "sono abbastanza asintomatici. Non conosco il dettaglio medico, ma se ci fosse stata una situazione grave, sarebbero stati portati in ospedale e me l'avrebbero segnalato e non mi è stato segnalato nulla di tutto questo".