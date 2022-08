Focolaio sulla nave dei migranti, la Sos Mediterranee a De Luca: "Sono tutti sbarcati". L'ira del centrodestra

“Oggi a Salerno abbiamo condotto le operazioni di sbarco attenendoci come sempre alle disposizioni delle autorità competenti e senza essere influenzati da dichiarazioni che sembrano per lo più creare allarmismo". A dirlo è Alessandro Porro, presidente di Sos Mediterranee Italia, dopo le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che aveva chiesto lo stop allo sbarco e la quarantena a bordo per i migranti dell'Ocean Viking, giunta stamani a Salerno, dopo alcuni casi di Covid tra i profughi. Le operazioni di sbarco sono state completate. A bordo della nave umanitaria c'erano 387 migranti soccorsi circa una settimana fa in cinque diverse operazioni nel Mediterraneo centrale. Tra loro anche 29 donne, di cui una incinta. "Siamo sollevati - aggiunge Porro - di sapere che le 387 persone che abbiamo soccorso sono state sbarcate in sicurezza, in conformità con i protocolli vigenti. Tra di loro ci sono anche 152 ragazzi e ragazze". Sulla nave umanitaria anche 9 bimbi sotto i 5 anni, tra cui uno di un anno.

Le critiche del centrodestra

Critico il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone: “Incredibile che soltanto giunti a Salerno si scopra che c’è un focolaio Covid tra gli immigrati. La Lamorgese doveva dimettersi molto tempo fa ma ha una nuova occasione. De Luca cerca di correre ai ripari ma ha fatto la figura del turista svedese, governatore per un giorno. Il porto di Salerno non può essere il terminal della disperazione, il nostro territorio già ha dato, bisognava fermare questo sbarco perchè non si può caricare altro peso sociale sui nostri cittadini. De Luca e il suo governo nazionale hanno fatto un'altra pessima figura". Gli fa eco il Questore della Camera Edmondo Cirielli: “Come volevasi dimostrare. La macchina dell'accoglienza si è rivelata assolutamente impreparata alla ipotizzabile emergenza dovuta alla presenza, a bordo della nave Ocean Viking, di un focolaio Covid. L'ennesimo desolante fallimento delle politiche immigrazioniste del ministro dell'Interno e del governo. Bene ha fatto il governatore della Campania a bloccare lo sbarco dei migranti. Questo dimostra chiaramente che De Luca fa male a sostenere con il suo partito, il Pd, Lamorgese e la sua totale inadeguatezza al ruolo che ricopre". "Tuttavia - prosegue - quanto accaduto era palesemente prevedibile. Come se già nei giorni scorsi non si sapesse che questa opzione sarebbe stata la più probabile, dal momento che la libera circolazione dei migranti sul nostro territorio, molti dei quali positivi al Covid, avrebbe creato problemi molto seri alla sicurezza sanitaria nella nostra provincia".

“Solidarietà, ma Salerno non può essere la seconda Lampedusa” dichiara, invece, il consigliere comunale della Lega Dante Santoro: “Abbiamo avuto un aumento del fenomeno con la gestione recente del Viminale,ovvero da quando si è fatta largo la politica del perbenismo di casa Pd che non porta soluzioni né ai migranti – vittime di soprusi nei propri paesi d’origine senza politiche efficaci ad arginare tali fenomeni- né alle nostre città che non sono pronte a diventare Hub improvvisati per supplire agli impegni a cui si sottraggono gli Stati di mezzo mondo. Abbiamo bisogno al più presto che torni la politica delle regole certe, del rispetto delle vite umane conciliate però al rispetto dei confini e delle nostre comunità, come avvenuto nella gestione di Matteo Salvini al Ministero degli Interni. Chi vive davvero i problemi quotidiani e rappresenta le istanze della gente normale non può che lanciare un grande grido d’allarme per quanto sta accadendo”. Sulla questione interviene anche il dirigente della Lega Aurelio Tommasetti: “Lo sbarco oggi a Salerno di 387 migranti, di cui 149 bambini, con le storie di violenze e disperazione che si porta dietro, da una parte segnalano la naturale vocazione all’ospitalità e alla solidarietà della nostra città ma dall’altro sollevano un problema politico grave e restato irrisolto. È necessario più che mai riprendere il filo di una complessiva politica dell’immigrazione che unisca alla chiusura dei nostri porti agli immigrati clandestini e alla severa lotta ai loschi traffici degli scafisti una partnership economica e politica coi Paesi d’imbarco. Il finto buonismo e le ipocrisie della sinistra non hanno funzionato e, anzi, hanno aggravato il problema. Occorre attuare una politica che rimetta al centro il Mediterraneo e che faccia dell’Italia un esempio di legalità e solidarietà concreta per tutti i Paesi dell’area. Per il centrodestra al governo sarà questo un dovere e un impegno solenne preso con gli italiani”.