Chiuso lungomare Trieste? Tutti sul Marconi e sul Colombo, gremito il Corso. Se questa è un'emergenza...

Non sono bastati il blitz del sindaco, l'appello alla responsabilità e la presenza delle forze dell'ordine nelle zone centrali: i salernitani stanno mostrando di non aver percepito i rischi di questa nuova ondata. Nonostante, come mostrano i dati dell'Unità di Crisi, i contagi siano in crescita e nonostante la nostra regione rischi con ogni probabilità di essere presto collocata in zona arancione, vista la situazione attuale epidemiologica, i cittadini non rinunciano alla loro domenica di sole. Lungomare chiuso al centro? Nessun problema per chi vuole passeggiare ignorando di essere in emergenza: tutti sul tratto del lungomare di Pastena e Torrione. E, ovviamente, sul Corso cittadino che, dopo il caos di sabato, anche oggi appare affollatissimo, tanto da destare allarme anche nel sindaco di Salerno che ieri si è recato sul posto per verificare la situazione.

La chiusura del tratto di lungomare e della villa comunale, suggerita dal Governatore Vincenzo De Luca e disposta dal primo cittadino, avrebbe dovuto simbolicamente scoraggiare gli assembramenti, tanto pericolosi per la diffusione del contagio. Invece, quasi nessuno ha colto il messaggio dell'ordinanza, preferendo ignorare la gravità della situazione che, anche nel nostro territorio, dà segni di peggioramento. Bambini nei parchi, traffico in via Roma e centro gremito di grandi e piccini: se questa è un'emergenza...siamo davvero, tristemente e nuovamente, tutti, più a rischio di prima.