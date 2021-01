Folla di giovani e famiglie su Corso e Lungomare Trieste: traffico in tilt

In tanti, questa sera, sono usciti per passeggiare e fare acquisti approfittando dei saldi. Lunghe Code di automobili in via Dei Principati, ma anche in via Torrione e via Posidonia

Tutti a fare shopping a Salerno: molte, le persone a piedi ed in auto in città, soprattutto nel centro, come mostrano le foto scattate questa sera da Antonio Capuano.

Boom di presenze

Dopo l’alta affluenza registratasi, stamattina, a Santa Teresa, anche in serata, in tanti, sono scesi in strada, soprattutto su Corso Vittorio Emanuele, per passeggiare e soprattutto fare acquisti approfittando dei saldi. Famiglie, giovani e comitive di ragazzi anche in via Mercanti e sul Lungomare Trieste.

La viabilità

Lunghe code di automobili in via Dei Principati, ma anche in via Torrione e via Posidonia e in alcuni tratti del lungomare.