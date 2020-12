Da Salerno a Cava: folla in centro nonostante il Covid, aria di Natale tra alberi illuminati e polemiche

Calca sul Corso di Salerno e folla anche a Cava, in centro, in questo sabato di dicembre. Anche senza le luminarie, il Natale, seppure in emergenza Covid-19, è arrivato nel nostro territorio. Tuttavia, preoccupano gli assembramenti nonostante le norme anti-contagio.

Salerno

Non tutti, intanto, hanno gradito i dodici alberi di Natale distribuiti sul territorio cittadino, a Salerno, dal centro alla zona orientale fino alle zone collinari. "Sapevamo che non poteva esserci confronto con le Luci d'Artista, ma almeno un albero in piazza Portanova avrebbero potuto collocarlo", ha osservato una cittadina. "Sono relativamente piccoli e non visibili: non rendono giustizia alla città delle Luci", incalza un altro passante riferendosi agli alberi. Non sono mancate delle illuminazioni dinanzi alle chiese cittadine.

Cava

Infine, a Cava, dopo le recenti polemiche contro "l'albero missile", è stato sostituito il grande albero in piazza con un altro che è piaciuto decisamente di più ai cittadini.