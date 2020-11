Ultimo giorno da zona gialla: pienone sul Corso e code fuori ai negozi a Salerno

Gremito, il Corso Vittorio Emanuele di Salerno, in questo sabato da "zona gialla". In vista del lockdown disposto da domani, quando la nostra regione entra ufficialmente tra le zone rosse, infatti, innumerevoli i salernitani che si sono fiondati a provvedere agli acquisti nei negozi che abbasseranno le saracinesche e non solo.

Code di clienti fuori negozi di informatica, profumerie, di intimo e di altre categorie che, tra l'altro, non saranno costretti a chiudere, a differenza di quelli di abbigliamento e calzature per adulti, gioiellerie, pelliccerie. Non è mancato chi, in mattinata e nel pomeriggio, si è recato al mare, per godersi l'ultima giornata in spiaggia da zona gialla.