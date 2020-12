Folla sul Corso per lo shopping natalizio: scoppia la polemica, in azione la Protezione Civile

Boom di presenze, anche questa sera, nel centro di Salerno per lo shopping di Natale. Particolarmente affollato, come già accaduto in mattinata, Corso Vittorio Emanuele, dove molte persone, munite di mascherina, sono entrate nei negozi per fare gli acquisti natalizi. Alta affluenza anche in Piazza Portanova e in via Mercanti.

La polemica

Critico il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano: “Per primo e sin da subito evidenziai la demenzialità della decisione di chiudere il lungomare ai cittadini nei fine settimana. Troppo facile prevedere che si sarebbero in molti riversati sul corso creando maggiori assembramenti. Accade quando alla ragione si sostituisce riverente ubbidienza”. Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere comunale della Lega Dante Santoro: “Se restringi gli spazi accessibili, crei assembramenti obbligati in quelli aperti. Sindaco e company continuano a chiudere il Lungomare e riversano tutti sul Corso Vittorio Emanuele e dintorni. Segnalammo già l’assurdità ma hanno la testa per “spartire” le orecchie”.

La prevenzione

Contemporaneamente, sono in corso attività di speakeraggio da parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Salerno. L’obiettivo è quello di sensibilizzare ulteriormente i cittadini sulle modalità di contrasto al Covid 19. Il veicolo, dotato di impianto di diffusione, percorre il territorio cittadino.

Gallery