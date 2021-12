Luci d'Artista: la pioggia non scoraggia i visitatori, tutti a passeggio sotto l'ombrello

Non è bastata la pioggia a scoraggiare cittadini e visitatori: boom di presenze a Salerno, in questa prima domenica di Luci d'Artista. Dal Corso al centro storico: innumerevoli le persone sotto l'ombrello.

Super lavoro, in particolare, per la vigilanza nella villa comunale, con l'invito ai cittadini a passeggio di non sostare troppo lungo i percorsi, per consentire a tutti di ammirare le opere luminose.

Foto di Antonio Capuano