L'Epifania porta via tutte le feste, ma non il boom di presenze a Salerno. Numerosi, infatti, anche stasera, 7 gennaio, i visitatori presso la villa comunale e in centro, per ammirare le Luci d'Artista e godersi la serata di shopping.

Affollate, anche in questo sabato, le strade del centro cittadino, tuttavia con notevoli e ormai consuete ripercussioni sul traffico.

Foto di Antonio Capuano