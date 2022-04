Nuovi spazi per la creatività a Salerno, la Fondazione Alfonso Gatto contro il Comune: "Affidamenti senza criterio"

In un solo colpo l'amministrazione comunale fa due errori. Da un lato concede ad un'associazione culturale uno spazio senza alcun bando e senza particolari meriti. Dall'altro preclude spazi ad altre realtà altrettanto consolidate e spesso più incisive in città.

Lo denuncia in un post su Facebook, riferendosi alla nuova gestione della ex chiesa dei Morticelli, la Fondazione Alfonso Gatto che ha richiesto più volte la concessione di spazi di aggregazione nel quartiere Fornelle per dar vita alla Creatività Urbana. Domani, 12 Aprile, intanto, verrà attivato proprio presso la struttura di Largo Plebiscito, Il Punto di Comunità de I Morticelli, nell’ambito del bando Fermenti in Comune promosso da Anci come Capofila. "Il Comune ha stipulato una convenzione per la creazione di un centro studi sulla poesia contemporanea intitolata ad Alfonso Gatto che al momento resta nel cassetto. O nel cestino. Convenzione nella quale il Comune si è formalmente impegnato a concedere uno spazio per la realizzazione delle attività. Spazio che in questo caso non viene mai individuato e concesso. Un sistema a due velocità quindi. - sottolineano dalla Fondazione Alfonso Gatto di Salerno, presieduta da Filippo Trotta - Stessa situazione e stesso atteggiamento che, d'altronde, ha nei confronti di Salerno Letteratura. Ci permettiamo di chiedere spiegazioni ai nostri amministratori su queste scelte senza criterio".