Salerno, nasce la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Sarà costituita giovedì 2 maggio, presso la sede dell’ODCEC in via Roma, la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno. Scopo della Fondazione è la valorizzazione e la tutela della figura professionale del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile, il loro costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla loro formazione professionale e la promozione di iniziative sociali a favore degli iscritti alla categoria.

Gli obiettivi

La Fondazione si propone di promuovere e organizzare la ricerca, la preparazione culturale e professionale attraverso la predisposizione di servizi per i Professionisti, iniziative editoriali, corsi e scuole di perfezionamento e specializzazione della professione e di preparazione all'esercizio della professione, oltre che elaborando forme di modernizzazione delle professioni, promuovendo la creazione di reti e di società di professionisti, studiando modelli di sviluppo degli studi professionali e fornendo strumenti operativi pratici. Accanto a ciò, la Fondazione non darà solo impulso all’aggiornamento e perfezionamento tecnico – scientifico dei professionisti ma sarà dedita a promuovere e finanziare iniziative sociali a favore degli iscritti alla Categoria, oltre che di manifestazioni culturali, ricreative, sportive e mondane in genere, al fine di valorizzare la funzione sociale dell'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e la funzione assistenziale propria a favore della Categoria. La Fondazione potrà inoltre sostenere l'attività di enti che agiscono in campi di studio affini ai propri o comunque ritenuti meritevoli di interesse e, in generale, collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato, organismo, associazione o movimento che abbia scopi analoghi, complementari o comunque ritenuti strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Il commento

“Siamo felici di dotare anche la nostra circoscrizione di uno strumento giuridico ormai diffuso concepito quale braccio operativo del Consiglio dell’Ordine e rivolto allo svolgimento di funzioni a favore della categoria non rientranti nell’ambito strettamente istituzionale – spiega il presidente dell’ODCEC Salerno Agostino Soave – La Fondazione sarà un nuovo punto di riferimento per la nostra comunità di iscritti e un nuovo baluardo della funzione sociale della nostra professione e del suo ruolo fondamentale quale collettore imprescindibile tra l’economia reale e l’interesse del Paese”.