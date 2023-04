Fondazione Menna, crolla una parte del cornicione: vigili del fuoco sul posto

Attimi di paura sul lungomare Trieste. Una piccola parte del cornicione della Fondazione Menna è crollata. Per fortuna, al momento del distacco dei calcinacci non passava nessuno in zona.

L'intervento

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona in attesa dello spicconamento della porzione di cornicione interessata dal distacco.