Le Fondazioni del Sud Italia scelgono Salerno: Credentino è il nuovo coordinatore

Lo scorso 20 giugno, i Presidenti delle Fondazioni di origine bancaria della Puglia, Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania hanno eletto all’unanimità il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Domenico Credendino, nuovo Coordinatore della Consulta delle Fondazioni di origine Bancaria del Sud. “È per me un grande onore ricevere questa nomina nella Consulta che ha l’opportunità di aggregare capacità e competenze di sette Fondazioni del Sud Italia, per condividere e raggiungere obiettivi significativi. Affronto questa grande sfida con entusiasmo e fiducia”, dichiara il Presidente Domenico Credendino, attualmente in carica anche nel ruolo di componente-Coordinatore del Comitato di Indirizzo della Fondazione Con il Sud.

Il Presidente Credendino ricoprirà questo importante incarico con l’impegno e la competenza che hanno sempre caratterizzato il suo percorso professionale e associativo, come dimostrano i risultati dei primi quattro anni alla guida della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana. Credendino dovrà ridare nuovo slancio alla Consulta delle Fondazione del Sud Italia, che mira ad essere sempre di più un partner strategico per la Fondazione Con il Sud, l’Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio) e per tutto il territorio del Mezzogiorno.