Fonderie Pisano: Comitato Salute e Vita e Medicina Democratica illustrano la nuova denuncia presentata

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sabato 21 febbraio, alle ore 11.00, presso il Bar Verdi Caffè Letterario in piazza Matteo Luciani a Salerno, l’Associazione/Comitato “Salute e Vita”, in collaborazione con l’Associazione nazionale “Medicina Democratica”, terrà una conferenza stampa per rendere pubblica la denuncia/querela presentata lo scorso 28 dicembre da dieci cittadini salernitani, tra cui anche un ex dipendente della fabbrica, nei confronti della proprietà delle Fonderie Pisano, in merito all’accertamento dell’inquinamento causato dalle stesse e alle relative conseguenze sulla salute umana.

Insieme ai contenuti di tale denuncia, sarà resa nota la relazione, da parte del professore Antonio Marfella, specialista in Farmacologia indirizzo Tossicologia - Oncologia - Igiene e Medicina Preventiva, Dirigente Medico presso l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione Pascale” e Presidente Medici per l’Ambiente di Napoli, su queste dieci persone che si sono sottoposte a diverse analisi cliniche.

La conferenza stampa sarà l’occasione per fare un focus sull’attuale situazione civile e penale della vicenda e su tutte le azioni che, anche nelle ultime settimane, l’Associazione/Comitato “Salute e Vita” sta mettendo in campo per fermare l’inquinamento atmosferico della Valle dell’Irno causato dalle Fonderie Pisano.