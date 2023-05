Fonderie Pisano, il comitato "Salute e Vita" convoca una nuova conferenza stampa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Venerdì 26 maggio, alle ore 11.30, presso il Bar Verdi Caffè Letterario in piazza Matteo Luciani a Salerno - di fronte al Teatro Verdi, l’ Associazione/Comitato “Salute e Vita” terrà una conferenza stampa per raccontare gli ultimi tasselli relativamente all’annosa questione delle Fonderie Pisano, venuti alla luce nelle ultime settimane. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione e verranno rese note ulteriori informazioni su tutta la battaglia che l’Associazione/Comitato “Salute e Vita” sta portando avanti per garantire il diritto alla salute, alla vita e al lavoro di cittadini e lavoratori.