Fonderie Pisano, continua la battaglia del comitato "Salute e Vita" contro Asl e Comune

Si terrà domani (sabato 18 giugno), a Salerno, presso la Caffetteria "Al Portico" in viale Gramsci 81/83 (di fronte Parco Salid - Lungoirno) alle 11, una conferenza stampa del Comitato/Associazione "Salute e Vita" sulle Fonderie Pisano.

Le tematiche

Tre le questioni che saranno affrontate. Si annunceranno azioni nei confronti dell'Asl di Salerno “causa suo comportamento omissivo e mancanza di risposte, e si presenterà un piano di aiuto per popolazione coinvolta dai danni delle Fonderie Pisano, che anche in questi giorni non hanno smesso di avvelenare l'aria che respiriamo, nello specifico ai cittadini che si sono sottoposti allo Studio Spes”; si presenterà la prossima iniziativa, che si terrà lunedì 11 luglio, per mantenere alta l'attenzione e continuare a sensibilizzare sull'annosa questione della grave situazione di disastro ambientale nella Valle dell'Irno; si ritornerà sul quello che viene definito "farlocco" tavolo tecnico ideato dal Comune di Salerno, rendendo pubbliche le ipotesi del comitato/associazione sulla vicenda, all'indomani della notizia che il sindaco Vincenzo Napoli è indagato per non aver chiuso le Fonderie Pisano, dopo l'esposto del Comitato/Associazione "Salute e Vita".

I partecipanti

Interverranno: il dottore Paolo Fierro (Vice Presidente nazionale di "Medicina Democratica"; l'avvocato amministrativista Franco Massimo Lanocita; il presidente dell'associazione “Salute e Vita” Lorenzo Forte e l'ingegnere Salvatore Milione.