Fonderie Pisano, per l'Asl è difficile dimostrare il nesso di causa fra l'attività dello stabilimento ed i tumori

Non esiste mai una fonte puntuale e unica di inquinamento in un determinato contesto. È l'insieme dei punti di somministrazione di sostanze che crea l'inquinamento. È difficilissimo dimostrare ricadute dirette di un unico inquinamento puntuale. Nella storia clinica delle malattie da esposizione a sostanze abbiamo un unico caso, fino ad oggi, certo in cui la connessione diretta tra l'esposizione alle sostanze e le neoplasie è stata dimostrata ed è il caso del mesotelioma, collegato all'inquinamento da asbesto, l'amianto, tanto che ne è stata proibita, da vent'anni e più, la produzione e l'utilizzo. Al di là dell'amianto, non abbiamo nessuna dimostrazione certa che l'azione dell'uomo produca direttamente un tumore.