Blitz all'istituto zooprofilattico, il comitato Salute e Vita: "Turbati dalla notizia"

Indagini sull'Istitiuto Zooprofilattico di Portici ed emissioni della Fonderia Pisano. Sono questi gli argomenti al centro di una lunga nota stampa inviata dal Comitato Salute e Vita. "Al termine di una pesantissima settimana che ha visto la popolazione di Salerno e della Valle dell’Irno patire per le nauseabonde emissioni della Fonderia Pisano, si apprende delle indagini che riguardano l’Istituto Zooprofilattico nella persona del suo Direttore, Limone, nell’inchiesta sulla gestione degli appalti per la gestione dell’analisi dei tamponi nell’emergenza Covid-19 - scrive Lorenzo Forte, presidente del Comitato - Nonostante l’inchiesta sia solo in fase preliminare e il nostro atteggiamento sia assolutamente garantista, non si può nascondere che tale notizia ci turba e ci preoccupa. Da mesi ormai stiamo infatti manifestando con ogni mezzo contro l’atteggiamento poco trasparente tenuto dai vertici dell’Istituto Zooprofilattico in merito alla consegna della relazione finale dello Studio Spes alla Regione Campania. Sono state necessarie una richiesta di accesso agli atti e una diffida all’Ente per ricevere la conferma della trasmissione degli atti in questione alla Regione, conferma peraltro piuttosto evasiva, dal momento che non è stato possibile conoscere il numero di protocollo, né la data di tale comunicazione. Inoltre, al momento non vi è alcun riscontro certo circa l’eventuale secretazione dello studio da parte della Procura di Salerno, così come da comunicazione dell’Istituto. Eppure, vale la pena di ricordare che l’Associazione Salute e Vita, al pari della Regione e dell’ASL, il 28 gennaio 2017 ha sottoscritto lo studio e quindi ha il diritto di conoscerne gli esiti, specialmente a seguito delle allarmanti dichiarazioni del Presidente della Regione Campania che risalgono ormai a più di due mesi fa e su cui De Luca non è più tornato".

Stoccate alla Regione

