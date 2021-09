Ricorso a Strasburgo contro le Fonderie Pisano, "Salute e Vita": "Finalmente la calendarizzazione della discussione"

Sono passati tre anni da quando l’Associazione “Salute e Vita” presentò ricorso a Strasburgo per denunciare la violazione da parte dello Stato italiano degli obblighi di protezione della vita e della salute dei cittadini in relazione all’inquinamento prodotto dalle Fonderie Pisano; questo ricorso, presentato a nome di 153 abitanti della Valle dell’Irno, nei mesi successivi fu dichiarato ammissibile dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).

In qualità di presidente e di segretaria dell’Associazione “Salute e Vita”, abbiamo il piacere di comunicare il raggiungimento di una nuova tappa fondamentale per ottenere la verità e la condanna del Governo italiano, della Regione Campania, dell’ASL, del Comune di Salerno e di tutti quegli Enti che dovevano tutelare la vita e la salute delle persone, ma non l’hanno fatto: la calendarizzazione della discussione.