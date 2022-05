Fonderie Pisano: sindaco indagato per la mancata chiusura, il Comitato intanto sbarca su "Le Iene"

Omissione di atti d'ufficio. È il reato contestato al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, dalla Procura della Repubblica di Salerno nell'ambito delle indagini sulla mancata chiusura Fonderie Pisano. La decisione del Pm, secondo quanto riportato da Il Mattino, arriva a seguito dell'esposto presentato nel settembre 2021 dall'associazione Salute e Vita, che aveva chiesto al sindaco la chiusura dell'impianto alla luce dei risultati dello studio Spes.

I legali

L'avvocato del primo cittadino, Cecchino Cacciatore, si dichiara fiducioso nella magistratura: "Gli accertamenti sono diretti dalla difesa a verificare se ci sia stata un'incidenza causale delle emissioni sullo stato di salute dei cittadini. Il sindaco non può certo decidere autonomamente, senza il parere positivo di altre autorità sanitarie e quelle preposte d'ufficio, per la chiusura dello stabilimento".

Il caso Fonderie alle "Iene"

Ieri sera, intanto, la mancata chiusura delle Fonderie Pisano è stata oggetto di un servizio del programma televisivo "Le iene". Nel servizio anche l'intervista di un ex operaio dell'azienda, il quale ha svelato una serie di aspetti legati al materiale bruciato all'interno dell'impianto ("perfino interi motori, armi e droga"). "Siamo commossi - afferma Lorenzo Forte del Comitato Slute e Vita - perché tutto ciò che abbiamo in questi decenni denunciato, finalmente viene fuori, viene raccontato dalla voce di un operaio. Finalmente si combatte insieme dalla stessa parte, lavoratori e cittadini contro chi inquina e contro i complici: coraggio, ce la faremo ed arriveremo alla verità e alla giustizia grazie a chi ci ha messo la faccia a chi ha avuto il coraggio di parlare. Grazie alla giornalista Roberta Rei, grazie alle Le Iene la battaglia continua fino alla fine, fino a quando non fermeremo il mostro ed il disastro ambientale della Valle dell'Irno. questa sera il mio pensiero va ai tanti morti ai tanti che non hanno voce più, ma che stasera sono con noi a gridare giustizia e verità".