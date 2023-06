Aumento dei tumori, nuovo tavolo tecnico in Comune sulla questione Fonderie Pisano

Si è tenuto questa mattina, nella sala giunta del Comune di Salerno, l'incontro del tavolo tecnico sulle Fonderie Pisano. Tra i punti all’ordine del giorno l’esposizione dei dati di incidenza e mortalità del Registro Tumori della Provincia di Salerno con particolare riferimento a quelli relativi alla Valle dell’Irno forniti dall’Asl Salerno – dipartimento di Igiene e Prevenzione. A respingere l'ipotesi di nesso causale fra tumori e presenza dell'impianto industriale in zona il sindaco, Vincenzo Napoli, che ha precisato: "Dal registro non risultano particolari scostamenti per quel che concerne i dati dei tumori nella zona dell'Irno. Il sindaco, in ogni caso, prende decisioni sulla scorta di indicazioni precise".

L'incontro

A partecipare anche il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle, Catello Lambiase: "Attendere dai dati del Registro Tumori il nesso di causalità tra tumori della Valle dell’Irno ed i carcinogeni che potrebbero scaturire dalla presenza nella zona delle Fonderie Pisano era una illusione. Ma le Fonderie Pisano devono lasciare la Valle dell’Irno. L’ho sempre dichiarato ed ora vedo che la massima autorità politica regionale finalmente è arrivata, con grande ritardo, a questa convinzione. Ma non può essere il registro tumori a dimostrare il nesso causa-effetto. Uno studio mirato a questo scopo è stato fatto. Era lo studio Spes. Abbiamo scoperto da altri tavoli tecnici che lo studio era già pensato “incapace” di raggiungere quello scopo; le aree studiate erano troppo vaste e venivano studiati soggetti sani ed aumento di alcune esposizioni ambientali. Dall’esposizione alla patologia vi passano anni e capacità dell’uomo di rispondere alle sostanze tossiche. L’errore pertanto è stato commissionato proprio dal presidente della Regione che ora ha “scoperto” il problema Fonderie Pisano. Da medico e da politico ho sempre ascoltato le paure ed i timori della popolazione che vedeva e vede i propri cari morire e chiede certezze. Ebbene lo stesso che in passato ha occupato la carica di sindaco di Salerno non può rilasciare quelle dichiarazioni e non farle seguire dai fatti. Se davvero volesse avrebbe fatto partire immediatamente uno studio più circoscritto che porti a mettere insieme i numeri nel modo giusto.Non mi fido, tuttavia, della persona che ha taciuto su tutto per decenni. A questo punto chiedo al Ministero della Salute ed all’Istituto superiore di Sanità, come già richiesto precedentemente dal M5S quando era forza di governo, di guidare lo studio perché il presidente della Regione sul tema ha dimostrato la sua incapacità”.

Il sindaco di Pellezzano

Francesco Morra, sindaco di Pellezzano, ha invece lasciato agli atti della riunione una lettera in cui, oltre ad alcune considerazioni di carattere tecnico, ha ribadito la necessità di convocare al tavolo l’Associazione Salute e Vita "che da anni si batte contro l’inquinamento ambientale causato dalle Fonderie Pisano". "La presenza dell’Associazione - scrive Morra - risulta fondamentale ai fini della verità, per la testimonianza diretta dei cittadini che vivono il malessere di questo territorio e che giustamente hanno inteso rappresentare le loro ragioni senza deleghe e poiché nelle sue fila sono presenti tecnici quali medici, ingegneri, avvocati che conoscono a fondo la questione e nel corso degli anni hanno dimostrato la loro competenza mettendo in luce le gravi criticità ambientali in questione. Escluderla sarebbe già un grave motivo di sospetto sulle reali intenzioni dell’organismo tecnico".