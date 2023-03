Fonderie Pisano, De Luca: "Per me vanno chiuse, ma bisogna tutelare i lavoratori"

"Le Fonderie Pisano vanno chiuse perché inquinano e non fanno nulla per evitare l'inquinamento". È quanto affermato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della lezione sulla Costituzione impartita ai ragazzi del liceo Severi stamattina.

"Trovare punto di equilibrio"

Un riferimento non casuale, quello alle Fonderie Pisano, perché legato strettamente al tema del diritto alla salute ed ai diritti dei lavoratori. "Spesso ci si chiede: come si fa per chi perde il lavoro? È lì che va trovato il punto di equilibrio fra interessi dei lavoratori ed imprenditori. A farlo deve essere la politica, altrimenti abbiamo una società balcanizzata".

Il ricorso

Domattina, presso il Bar Verdi Caffè Letterario in piazza Matteo Luciani a Salerno, si svolgerà una conferenza stampa in cui il comitato Salute e Vita renderà pubblico il ricorso alla C.E.D.U. - Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sede a Strasburgo – presentato dagli avvocati amministrativisti Franco Massimo Lanocita e Federico Acocella.