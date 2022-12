Fondi per la cultura, dalla Regione due milioni di euro per il Teatro Verdi

Due milioni di euro come "contributo straordinario" per il Teatro Verdi di Salerno. È quanto previsto dalla manovra regionale di bilancio per il triennio 2023/2025, approvata dalla commissione Bilancio, che sbarcherà domani in consiglio regionale.

I fondi

Oltre ai fondi per i teatri regionali sono previsti stanziamenti anche per il fondo per la promozione culturale (2 milioni), per lo spettacolo (15 milioni per ciascun anno finanziario 2023/2024/2025), per il fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva (5 milioni), per il sostegno al sistema bibliotecario e museale regionale (833mila euro per gli anni 2023 e 2024 e 803mila euro per l'anno 2025 e 145mila euro per ciascuno degli anni finanziari 2023/2024/2025) e per il fondo per il sostegno degli interventi di valorizzazione dei beni monumentali regionali diretti a garantire un'adeguata illuminazione (400mila euro per ciascun anno 2023/2024/2025).