Viabilità, inaugurato il primo tratto della Fondovalle Calore

Aperto il primo tratto della Fondovalle Calore. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta questo pomeriggio in presenza degli amministratori del territorio e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il lotto in questione collega il Comune di Aquara (località Mainardi) alle Grotte di Castelcivita.

L'intervento

"Se queste opere fossero state realizzate trent'anni fa il destino di queste zone sarebbe cambiato" ha sottolineato il governatore. "L'impegno morale che ci prendiamo nei confronti delle aree interne è quello di portare avanti opere come questa, che non devono devastare la bellezza dei territori ma rendere fruibile un territorio". Sulla conclusione della Fondovalle il presidente De Luca ha precisato: "La completeremo nei tempi più rapidi possibili, attraverso un investimento di 150 milioni di euro. Se ce la mettiamo tutta ed evitiamo incidenti di percorso possiamo arrivare a completare l'opera in tempi straordinariamente rapidi".