Forestali, proclamato lo sciopero: la solidarietà di Palmieri

Alla vigilia dello sciopero generale del settore forestale, indetto dai sindacati per il prossimo venerdì 10 maggio alle 10 con il presidio sotto la sede della Giunta Regionale a Palazzo Santa Lucia a Napoli a causa del mancato sblocco del turn over, il sindaco di Roscigno Pino Palmieri esprime solidarietà ai lavoratori del comparto.

La solidarietà

“Questi operai – sottolinea Palmieri – vivono da sempre un precariato che ha inciso sullo sviluppo delle loro famiglie. Non c'è stato mai un vero intervento attraverso cui la Regione abbia voluto stabilizzarli. A ridosso delle elezioni europee si torna a parlare di un argomento che viene attenzionato solamente quando c'è una tornata elettorale”. Secondo il primo cittadino “il problema vero è che siamo territori abbandonati ed isolati e che l'ultimo baluardo, rappresentato dall'opera prestata dagli operai forestali, va scemando sempre di più. Bisogna stabilizzare e fare nuove assunzioni nel comparto forestale e soprattutto dare più dignità ad operai che molte volte vengono lasciati in balia degli eventi. Come esempio porto quello della Comunità montana Alburni dove, purtroppo, ad oggi non sono ancora partiti i cantieri forestali ed abbiamo un abbandono totale della manutenzione sul territorio alburnino”.