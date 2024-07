Sono in corso le iscrizioni per il "Forum Leader Giovani 2024": l'annuncio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Forum Leader Giovani 2024 è pronto ad accogliere nuove idee e progetti per rendere le aree rurali più attrattive. L'evento, sostenuto dalla RRN-Rete LEADER, si rivolge a giovani di età compresa tra i 19 e i 35 anni con esperienza di collaborazione o interesse a collaborare con il GAL italiani. L'iniziativa, completamente gratuita, mira a coinvolgere i giovani di tutto il territorio nazionale nella elaborazione di nuove idee per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone rurali. Il Forum Leader Giovani 2024, sostenuto dalla RRN, si svolgerà in Campania, nei Comuni del territorio del GAL Colline Salernitane dal 14 al 18 ottobre 2024, e sarà preceduto da azioni di formazione online. I partecipanti saranno guidati da esperti per approfondire le politiche e gli strumenti dell'UE per promuovere lo sviluppo locale, valutare le politiche UE e comunicare efficacemente i territori rurali. Inoltre, acquisiranno competenze utili per definire nuove idee progettuali incentrate sullo sviluppo sostenibile di startup agricole ed extra agricole.

Durante il laboratorio in presenza, i partecipanti saranno affiancati da tutor ed esperti per selezionare le idee progettuali più innovative e svilupparle ulteriormente. Al termine del laboratorio, i partecipanti presenteranno le loro proposte tramite un video di presentazione. Le migliori idee saranno premiate con un buono per l'acquisto di materiali informatici durante l'evento conclusivo.“Il Forum Leader Giovani, che vede la collaborazione con Giffoni Innovetion Hub - dichiara Eligio Troisi, Direttore del GAL Colline Salernitane e Coordinatore del Comitato Nazionale di Pilotaggio - rappresenta una straordinaria opportunità per i giovani di contribuire attivamente allo sviluppo delle aree rurali. Siamo entusiasti di accogliere idee fresche e innovative che possano dare nuova linfa ai nostri territori. Invitiamo tutti i giovani interessati a partecipare e a portare il loro entusiasmo e la loro creatività nel nostro progetto." Le iscrizioni sono aperte fino al 10 luglio. Gli interessati possono presentare la domanda di partecipazione compilando il form disponibile online. Nel form, i candidati dovranno descrivere sinteticamente un'idea progettuale per migliorare l'attrattività delle aree rurali e allegare il curriculum vitae, una copia del documento d'identità e una lettera di sostegno del GAL di riferimento.