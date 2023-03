Mancata istituzione del Forum dei Giovani, l'opposizione all'attacco: "Salerno è un'anomalia"

L'opposizione all'attacco sulla mancata costituzione del Forum dei Giovani di Salerno. Nel corso del consiglio comunale i consiglieri Dante Santoro (Lega) ,Roberto Celano (Forza Italia) ed Elisabetta Barone (Semplice Salerno) hanno sollevato la questione, chiedendo la calendarizzazione del regolamento per l'istituzione dello stesso.

L'opposizione

"Tutti i Comuni ce l'hanno - ha spiegato Santoro - e qui, a riprova del fatto che c'è paura dei giovani, non si porta avanti tale proposta. Bisogna dare questo strumento di partecipazione alle giovani generazioni. Il sindaco non si giri dall'altra parte". "Abbiamo presentato in commissione una bozza di regolamento - ha aggiunto Celano - ma ad oggi non siamo riusciti ad ottenere la calendarizzazione dello stesso. C'è un forte ostracismo dell'amministrazione nei confronti della nuova classe dirigente che dovremmo aiutare a formarsi. Siamo un'anomalia nel panorama italiano". "Un anno fa - ha concluso la consigliera Elisabetta Barone - ho presentato interrogazione sulla questione. Mi chiedo quanto tempo debba passare".