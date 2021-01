Forum dei Giovani di Pellezzano: la Regione invia finanziamento di 15mila euro

Il Forum dei Giovani di Pellezzano è stato ammesso a un finanziamento di 15mila euro erogato dalla Regione Campania da investire nell’ambito del progetto “Pellezzano Lab”.

Il commento

“Ringrazio di cuore - ha detto il sindaco Francesco Morra - il consigliere Marco Rago delegato alle politiche giovanili per aver seguito con impegno questo progetto dedicato al Forum dei Giovani, ammesso al finanziamento regionale. Nella nostra agenda di Governo lo sviluppo delle politiche giovanili è seguito con particolare attenzione ed è nostro intento indirizzare i nostri giovani a una crescita culturale e sociale”. Questo progetto prevede iniziative volte allo sviluppo e promozione del territorio da parte dei giovani di Pellezzano e nasce dalla collaborazione dell'Ente e dell'associazione Mobidik di Francesco Piemonte e Paolo Senatore, che sono parte integrante dello stesso. “Sento il dovere di ringraziare il sindaco Morra – ha detto il consigliere Rago – per la fiducia che ha riposto nella mia persona affidandomi la delega alle politiche giovanili. Il finanziamento ottenuto dalla Regione Campania rappresenta un’importante opportunità per i nostri giovani, intenzionati a promuovere il proprio territorio di origine al fine di sviluppare politiche attive sotto tutti i punti di vista, soprattutto quelle del turismo”. Il progetto partirà a breve e verranno impiegati i giovani iscritti al Forum di Pellezzano, già protagonisti nell’attivazione di iniziative culturali e di altra natura