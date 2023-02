San Marzano sul Sarno, Gioia Di Prisco nuova presidente del Forum dei Giovani

È Gioia Di Prisco la nuova presidente del Forum dei Giovani di San Marzano sul Sarno. A votare quasi 400 ragazzi e ragazze marzanesi, di età compresa tra i 15 ed i 34 anni compiuti. Di Prisco è stata eletta con 180 preferenze superando la concorrenza di Anna Marrazzo e Alessia Ruggiero.

Le dichiarazioni

"Faccio i miei complimenti – ha dichiarato la sindaca, Carmela Zuottolo – a questi ragazzi, che hanno dimostrato voglia di partecipare attivamente alla vita pubblica di San Marzano sul Sarno e una particolare attenzione verso tematiche cruciali per la comunità. Quello tenutosi sabato 11 febbraio è stato un bel momento di democrazia. Ora i nostri giovani hanno il compito di lavorare e fare da stimolo nei confronti di noi amministratori comunali. Credo che il contributo del Forum possa essere molto utile su alcuni dei temi più importanti per l'avvenire della città”. Soddisfatto anche il consigliere comunale delegato alle Politiche giovanili, Mariano Ciancia. "È stato un grande processo democratico - ha affermato - e sono molto soddisfatto di questo evento, anche se qualcuno si ricorda dei 'giovani' solo in questi casi. Un in bocca al lupo al neo presidente Gioia Di Prisco e a tutti i consiglieri eletti. I miei complimenti vanno alla macchina comunale guidata in maniera eccellente dall’avvocato Roberto Tortora. Colgo l’occasione di invitare anche i ragazzi non eletti e chi non si è candidato, di dare il loro contributo, di esprimere le loro idee per una nuova stagione per i giovani di San Marzano sul Sarno".

Gli eletti

Con la presidente Di Prisco sono stati eletti in consiglio, oltre ad Anna Marrazzo, anche Gaetano Carraturo, Mattia Trimarco, Arturo D'Esposito, Gianni Russo, Mariavittoria Califano, Clorinda Adinolfi, Pasquale Langella, Lorenzo Alfano e Michele Pagano.