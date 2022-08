La Camera di Commercio lancia il "Forum sul Turismo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il “Forum sul turismo” fortemente voluto dalla presidenza e dalla Giunta camerale, vedrà impegnarsi unitariamente le Associazioni principali del settore, con il pieno sostegno della Camera di Commercio, che è la casa naturale delle imprese turistiche, commerciali, artigianali e dei servizi della provincia di Salerno.

Il neo costituito gruppo di lavoro camerale dedicato al turismo lavorerà, tra le altre cose, alla realizzazione degli “Stati generali del turismo provinciale”, dal prossimo autunno. Un appuntamento di dibattiti incontri e proposte dedicate al mondo del turismo provinciale a 360 gradi, non più settoriale ma con la regia camerale che metterà al centro l'impresa e l'imprenditore, i territori e le istituzioni.

“Un impegno notevole - dichiara il coordinatore Raffaele Esposito - che sarà al centro dell’azione camerale per il settore turismo. L’idea è di istituzionalizzare una data fissa annuale, presumibilmente entro l'autunno, per intavolare una serie di ragionamenti costruttivi interni al mondo delle imprese e delle istituzioni per favorire politiche attive e concrete per il settore turistico salernitano che non lascino l'imprenditore turistico nell’impasse di non poter comunicare per tempo le programmazioni territoriali e soprattutto i servizi che solo il mondo istituzionale può garantire.

Abbiamo di fronte opportunità irripetibili da sfruttare in maniera adeguata. Una di queste è legata all'aeroporto Salerno-Costa D’Amalfi che rappresenterà il volano per consolidare la leadership di destinazione turistica nel Mediterraneo. Saremo attenti e vigili affinché si portino a compimento i lavori di allungamento della pista e delle infrastrutture dedicate, con un’interlocuzione, peraltro mai interrotta, con le istituzioni preposte. Un confronto costruttivo in un momento cruciale per lo sviluppo dell’aeroporto che è stato inserito tra gli undici di interesse nazionale.

Anche tutti i servizi dedicati alla nostra provincia salernitana dovranno avere una calendarizzazione certa - dice Esposito - eventi, manifestazioni ed iniziative, così da creare una sorta di “cartellone” promozionale del nostro territorio per tutto l’anno.

Devo dire - conclude il presidente Esposito - che finalmente siamo sulla strada giusta, una strada condivisa e concertata con chi rappresenta il mondo delle imprese e siamo certi che quanto verrà fuori dal dibattito interno arricchito da quello esterno, servirà come utile consiglio e suggerimento ad agire per il mondo delle istituzioni che devono seguire la voce delle imprese”.