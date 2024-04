Fos Battipaglia, Ceruso (Ugl Chimici): "L'azienda gioca con il futuro di oltre 300 dipendenti"

La tensione cresce intorno alla vertenza Prysmian Fos mentre il sindacato alza la voce contro le pratiche aziendali che minacciano il futuro occupazionale di oltre 300 dipendenti dello stabilimento di Battipaglia. Sabato Ceruso, Rsu e sindacalista della Ugl Chimici Salerno, ha dichiarato: "È inaccettabile che l'azienda continui a giocare con il futuro dei nostri lavoratori. Non possiamo permettere che le loro vite siano messe in bilico per interessi economici poco chiari".

Le critiche

Ceruso ha denunciato le manovre dilatorie messe in atto dall'azienda, sottolineando la frustrazione dei dipendenti di fronte alla mancanza di chiarezza e alle condizioni inverosimili proposte per i trasferimenti. "L'azienda sembra essere un muro di gomma, mettendo paletti su paletti e cercando di far accettare al sindacato condizioni inaccettabili". E ancora: "Le proposte aziendali per i trasferimenti metterebbero a repentaglio i diritti acquisiti dai lavoratori nel corso degli anni, costringendoli a subire perdite economiche ingenti e a vivere nell'incertezza più totale. Il sindacato ha ribadito la propria determinazione nel lottare per difendere i diritti e gli interessi dei lavoratori, chiedendo un intervento urgente delle istituzioni e delle autorità locali per risolvere la situazione. La vicenda resta aperta mentre sindacato e azienda continuano il confronto, con i lavoratori che guardano con apprensione al loro futuro".