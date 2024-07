Prysmian Fos, presentato l'accordo con Jcoplastic: salvi i 300 lavoratori

Oggi al Ministero del Made in Italy è stato illustrato l'accordo raggiunto tra Fos e Jcoplastic con i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, alla presenza delle rappresentanze sindacali, del management di Fos (Prysmian Group) e Jcoplastic (gruppo Foresti), oltre ai rappresentanti del dicastero e della regione Campania.

L'accordo

L'accordo fa parte di un piano di reindustrializzazione che trasformerà il sito di Battipaglia dalla produzione di fibra ottica alla costruzione di macchinari per l'elettrolisi, lo stoccaggio energetico da idrogeno e la gestione digitale della rete di distribuzione elettrica. L'intesa prevede che i lavoratori attuali della Fos di Battipaglia possano scegliere tra diverse opzioni supportate da incentivi: trasferimento a nuove posizioni all'interno del gruppo Prysmian; partecipazione al progetto Persona per formazione e riqualificazione in vista di un futuro impiego nel nuovo stabilimento di Battipaglia; opportunità di avviare un'attività autonoma; o accompagnamento alla pensione. “Riteniamo l’accordo importante, e auspichiamo possa essere d’esempio a livello nazionale, perché salvaguarda la vita di 274 lavoratrici e lavoratori diretti e altrettanti dell’indotto, nonché il tessuto manifatturiero, in un territorio con difficoltà occupazionali. Un progetto, quello che si andrà a concretizzare, che guarda alle transizioni. Tuttavia esprimiamo amarezza per l’abbandono della produzione di fibra ottica (Fos era l’unica realtà produttiva in Italia). Il Paese ne subirà le conseguenze, in un futuro che sarà sempre più digitale” hanno ribadito i rappresentanti dei sindacati di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil al tavolo. “Oggi con questa intesa si chiude la fase di crisi ed inizia quella di monitoraggio a cui parteciperemo con tutti i soggetti interessati, istituzionali ed imprenditoriali. Saremo parte attiva per rendere concreto il progetto di reindustrializzazione” hanno concluso i sindacati. “Ottime notizie per la vicenda Fos Prysmian di Battipaglia. Nelle scorse ore, è stato siglato un accordo estremamente importante per il passaggio dell'azienda al Gruppo Foresti". Lo dice il deputato Pd Piero De Luca. "Si prevede - aggiunge - un piano serio e solido di rilancio e riqualificazione di un sito industriale fondamentale per Battipaglia e l'intero territorio. Si rivolge massima attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali dei 281 dipendenti, con procedure di tutela attivate sia dalla Prysmian che dal Gruppo Foresti. Monitoriamo in queste ore la definizione di tutti i contenuti approvati anche al tavolo di crisi ministeriale. E continuiamo a seguire con scrupolo nei prossimi mesi lo sviluppo di un progetto che può davvero dare ossigeno e assicurare un futuro di serenità a tutti i lavoratori coinvolti nella nostra comunità”.