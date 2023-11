Vertenza Fos Prysmian, tavolo di crisi al ministero: "La questione non deve essere ostaggio della bagarre politica"

Dibattito acceso sulla vertenza Fos-Prysmian di Battipaglia. Dopo la convocazione del tavolo di crisi al ministero delle Imprese sono in molti a vedere uno spiraglio aperto per la salvaguardia dei posti di lavoro. "La vertenza Fos - spiega presidente Asi, Antonio Visconti, dopo l'incontro con le sigle sindacali presso la sede del Consorzio di Salerno - non deve essere ostaggio della bagarre politica. Usciamo fuori dall’equivoco e diciamolo con forza: difenderemo lo stabilimento di Battipaglia a tutti i costi, tuteleremo le maestranze e l’occupazione di un sito strategico e cruciale per il futuro e lo sviluppo del nostro territorio. Ma non è tutto. Non ci faremo coinvolgere in altri temi che non ci interessano, noi siamo dalla parte dei lavoratori, per l’azienda serve un piano industriale articolato e complesso che consenta un futuro più sereno a tante famiglie".

Il Movimento Cinque Stelle

“La priorità principale nella vertenza Fos-Prysmian è salvaguardare il futuro del nostro stabilimento di Battipaglia ad ogni costo, garantendo la sicurezza occupazionale e il ruolo strategico che questo sito riveste per lo sviluppo del nostro territorio. Accogliamo con favore l'iniziativa del Ministro Urso di convocare un tavolo di discussione, finalizzato a condividere un programma di investimenti su scala nazionale e a delineare un Piano Industriale che possa rilanciare l'attività produttiva dell'impianto, preservando i livelli occupazionali. La Fos-Prysmian rappresenta un'eccellenza del nostro territorio, un leader indiscusso nel suo settore, ed è stata per anni un punto di riferimento non solo nella nostra regione ma nell'intero Mezzogiorno. La sua possibile chiusura mette a rischio il futuro di oltre 300 dipendenti, insieme a un indotto che coinvolge altre 600 famiglie. Nel passato, abbiamo dimostrato la nostra determinazione nel prevenire la chiusura di siti di eccellenza in Campania, e continueremo a farlo”. A dirlo in una nota congiunta sono la Coordinatrice del Movimento 5 stelle Salerno Virginia Villani e la rappresentate del gruppo territoriale di Battipaglia Carmela Bufano.

La nota dell'Ugl

"Il percorso è ancora lungo, ma un piccolo spiraglio di luce si intravede per i lavoratori del settore, poiché è finalmente arrivata, per il prossimo 14 novembre, la tanto attesa convocazione al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questo sviluppo è particolarmente significativo dato il momento storico in cui ci troviamo, con oltre 300 tavoli di crisi aperti presso il ministero". Così l'Ugl provinciale e l'Ugl Chimici commentano l'evoluzione della vertenza Fos a Battipaglia. "Questa convocazione rappresenta un passo avanti e un segno di speranza per i lavoratori coinvolti, mentre cercano di trovare una soluzione per garantire il loro futuro e la continuità del lavoro per tutti i dipendenti dell'indotto. Questo è solo un esempio, e un articolo giornalistico completo richiederebbe ulteriori dettagli e approfondimenti. Se hai ulteriori domande o se desideri apportare modifiche o aggiunte a questo testo, sarò felice di assisterti".