"La foto del femminicida non è stata scattata in alcuna Caserma": la precisazione del Comandante dei Carabinieri di Battipaglia

"La foto dell'arrestato per l'omicidio di Anna Borsa non è stata scattata in Caserma e non è stata scattata da alcun carabiniere".

Lo ha precisato alla nostra redazione il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Battipaglia, Vitantonio Sisto, dopo l'accusa all'Arma da parte di Mario Polichetti, vice coordinatore regionale dell'Udc, per lo scatto fatto circolare su giornali e social in cui viene mostrato ammanettato A.E. , accusato del femminicidio di Pontecagnano. "Mi sento di condannare la gestione mediatica di questo caso. Diffondere la foto di una persona arrestata, in caserma, seduto con le mani dietro la schiena perché ammanettato, è una caduta di stile che l'Arma dei carabinieri poteva e doveva evitare. - aveva scritto Polichetti- Auspico che la Procura della Repubblica di Salerno, il comando provinciale dell'Arma dei carabinieri di Salerno ed il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania possano prendere provvedimenti sui responsabili di queste discutibili azioni, che vanno oltre il diritto di cronaca garantito dalla nostra Costituzione".

Parla il Comandante dei Carabinieri di Battipaglia

"L'arrestato è stato fermato e messo in manette dalla Polizia Stradale che lo ha accompagnato direttamente in ospedale al Ruggi, per le ferite riportate - sottolinea Sisto - L'uomo, quindi, non è stato immortalato in quella foto da alcun carabiniere". Gli autori dello scatto che sta suscitando numerose perplessità sui social e non solo, dunque, non risultano essere certamente i carabinieri e la foto, quindi, non può essere ambientata in Caserma.