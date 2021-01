Foto rubate ad una ragazza di Sarno, creano sito di incontri: la denuncia

Una ragazza di 30 anni, di Sarno, ha sporto denuncia ai carabinieri dopo aver scoperto l’esistenza di un falso profilo a suo nome su Instagram. Qualcuno si è impossessato di alcune fotografie presenti sulla sua pagina originale per divulgarle su un altro profilo e collegandole, tra l’altro, a link di immagini e video a luci rosse.

Il fatto

La giovane, sconcertata per l’amara scoperta, ha inviato una segnalazione ad Instagram a tutela della sua immagine chiedendo la cancellazione del falso profilo. Poi si è presentata dai militari dell’Arma, che hanno avviato subito le indagini per risalire alla persona che si è appropriato illecitamente delle sue foto per legarle sulla rete a contenuti espliciti.