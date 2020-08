Covid-19, fotografo del salernitano viola l'isolamento per partecipare a 2 cerimonie

Tra i contagi degli ultimi giorni, al grand hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, anche un fotografo di Castel San Giorgio che avrebbe violato l’isolamento domiciliare fiduciario per partecipare a due cerimonie: un battesimo ed un matrimonio. Il caso è stato segnalato all’autorità giudiziaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il monito

Due giorni fa, la sindaca Paola Lanzara aveva ribadito "la necessità, in questa fase in cui i contagi sono nuovamente in aumento, di attenersi rigidamente alle disposizioni di prevenzione sanitaria varate dal Governo centrale, alle ordinanze emesse dalla Regione Campania e dal Comune di Castel San Giorgio. Ai cittadini si raccomanda di evitare assembramenti, mantenere il distanziamento sociale, utilizzare la mascherina e lavarsi spesso le mani".