Abbandono rifiuti: al via l'installazione delle fototrappole sul territorio di Salerno

Presentato questa mattina il progetto pensato per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico e degli errati conferimenti. Il Comune di Salerno, infatti, farà ricorso anche alle fototrappole: fotocamere automatiche, il cui utilizzo ai fini della sorveglianza è stato autorizzato dagli enti competenti, che si attivano quando viene rilevato un abbandono di ingombranti o un errato conferimento.

L'installazione

Le fototrappole, la cui installazione inizierà mercoledì 20 dicembre in alcune aree sensibili, sono in tutto cinque. Sono state noleggiate da Salerno Pulita e la ditta fornitrice dovrà curarne anche lo spostamento e l’attivazione ogni 15 giorni. In pratica ogni due settimane saranno attenzionati luoghi diversi e dunque si moltiplicherà l’attività di sorveglianza. Gli alert, così come previsto dalla normativa, arriveranno alla Polizia municipale che li visionerà, accerterà eventuali responsabilità e invierà le rispettive sanzioni. Il progetto è sperimentale e avrà la durata di 12 mesi.