Polizia Municipale: La Fp Cgil evidenzia le criticità della sede di via Dei Carrari e ipotizza il trasferimento a Fratte

La Polizia Locale di Salerno svolge sul territorio comunale un incessante e preziosissimo lavoro a tutela della sicurezza e della convivenza civile della Città. Negli ultimi anni, inoltre, vista anche la diffusione del fenomeno social, il corpo della Polizia Municipale è sempre più nell’occhio del ciclone da parte dei cittadini, e nella nostra città anche da parte di alcuni esponenti politici e amministratori, che "preferiscono ammiccare alla polemica invece che supportare gli operatori ed impegnarsi per risolvere le criticità di un servizio nevralgico", come osserva la Fp Cgil. Nonostante ciò, non mancano le numerose attestazioni di stima e di gratitudine di gran parte dei cittadini che riconoscono il grande operato della Polizia Municipale, malgrado le ataviche difficoltà operative, a partire dalla cronica carenza di personale.

Il Comando di Salerno dovrà a breve implementare una serie di iniziative comunicative ed operative volte ad un avvicinamento della P.M. e di riflesso dell’Amministrazione ai cittadini, affinché possano individuare la Polizia Municipale come elemento di sicurezza e supporto allo sviluppo della vita sociale e non come, semplicemente, un organo “punitivo” così come a volte rappresentato. Questo tentativo di avvicinamento ai cittadini non può, però, essere mortificato dalla lontananza fisica del Comando alla Città che, oltre a limitarne l’operatività, rappresenta anche un vulnus per i cittadini.

È noto come il Comando di Via Dei Carrari, oltre ad essere localizzato alla periferia estrema della città, è anche assolutamente distante dalle linee del trasporto pubblico, rendendolo di fatto inaccessibile a chi non dispone di un mezzo privato. Allo stesso modo, anche i mezzi privati hanno serissime difficoltà a frequentare gli uffici della P.M in quanto non esiste alcuna possibilità di parcheggio all’esterno della struttura, con la conseguenza di essere costretti a parcheggiare sulla strada in palese divieto.

È nostra responsabilità, però, dover segnalare la più grave delle criticità: l’inadeguatezza strutturale dei locali di Via dei Carrari. L’edificio è palesemente fatiscente, confinante con un altro edificio fatiscente, e con forti elementi di rischio per i lavoratori e per gli utenti. Sprovvisto di presidi indispensabili come una cella di sicurezza per i fermati, con le problematiche operative più volte rimarcate, con livelli di adeguatezza funzionale nemmeno lontanamente accostabili agli standard previsti dalla norma, e con innumerevoli carenze anch’esse più volte manifestate. La Fp Cgil chiede dunque un intervento rapido, efficace e definitivo dell’Amministrazione Comunale. Adeguare la struttura esistente, oltre ai costi esorbitanti e senza una certezza del raggiungimento degli obiettivi minimi in breve tempo, non risolverebbe il problema della lontananza e la difficoltà di raggiungimento da parte dei cittadini. Occorre, perciò, un radicale cambiamento della sede, da localizzare in un’area adeguata e dignitosa per il prestigio del Corpo, che sia in possesso degli spazi necessari e, soprattutto, più facilmente raggiungibile dai cittadini sia con mezzi privati che, auspicabilmente, pubblici.

L’ipotesi prospettataci in sede di incontro sindacale, rappresentata da una “scheda progetto” proposta a finanziamento con fondi PNRR per ben 10 milioni di Euro per abbattimento e ricostruzione dell’attuale stabile, oltre ad essere improbabile e lontanissima a venire, non darebbe risposta a gran parte delle necessità evidenziate. Le diverse disponibilità immobiliari del Comune di Salerno potrebbero consentire, a nostro avviso, la risoluzione della problematica in tempi brevi, in maniera efficace e con il minimo dispendio di denaro pubblico. Tra le diverse strutture disponibili, ad esempio, vi è la Palazzina Liberty di Fratte, ex sede delle manifatture cotoniere. La struttura si potrebbe prestare, con minimi lavori di adeguamento, ad ospitare in maniera finalmente dignitosa e vicina alla popolazione il comando della Polizia Municipale, rappresentando un presidio di prossimità dell’Amministrazione comunale.