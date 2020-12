Frana sulla litoranea ad Agropoli, disagi a Monte San Giacomo

Frana ad Agropoli lungo la strada S.P. 278 litoranea che conduce a Paestum, al km 5,000. Sul posto il sindaco Adamo Coppola che ha prontamente avvertito la Provincia per gli interventi del caso, nonchè la Polizia municipale e l’Agropoli Cilento Servizi e l’impresa Pista per la messa in sicurezza, nonchè Dervit per gli interventi sulla pubblica illuminazione.

Disagi a Monte San Giacomo

Da qualche giorno, a Monte San Giacomo, l’intero tratto di strada di Avenida do Brasil è privo di pubblica illuminazione, a causa di un guasto dovuto probabilmente a infiltrazione d'acqua in un pozzetto. Nonostante l’intera giornata di lavoro odierna degli operai specializzati della ditta IT, non si è riusciti a individuare il guasto. "Solo stasera è stato trovato il punto che, molto probabilmente, ha determinato la sospensione dell’illuminazione. Domani quindi, si provvederà alla riparazione", ha fatto sapere il Comune.



Gallery